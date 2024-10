Migranti: Meloni, danno erariale? Si preoccupino quelli del Superbonus (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (LaPresse) – “Le accuse di danno erariale da quelli dei banchi a rotelle e da quelli del Superbonus? Anche no. Temo che qualcuno altro si debba preoccupare più di me”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata dal direttore del ‘Tempo’ Tommaso Cerno. Lapresse.it - Migranti: Meloni, danno erariale? Si preoccupino quelli del Superbonus Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (LaPresse) – “Le accuse didadei banchi a rotelle e dadel? Anche no. Temo che qualcuno altro si debba preoccupare più di me”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia, intervistata dal direttore del ‘Tempo’ Tommaso Cerno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meloni: 'L'intesa Italia-Albania funzionerà. Danno erariale? da quelli del Superbonus non lo accetto' - Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla celebrazione per gli 80 anni del Tempo intervistata dal direttore Tommaso Cerno. "Se lavori con quelli di destra diventa tutto più complicato", ci ... (ansa.it)

Nordio: "Frase giudice Patarnello grave, desta dolore. Meloni eletta dal popolo" - "Il governo torni a parlare con la magistratura nei termini di un doveroso rispetto nella comunicazione istituzionale del Paese". Così il presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia, a Sky Tg24, il quale ... (informazione.it)

L'intervista a Giorgia Meloni, oggi, in diretta | La premier alla festa per gli 80 anni del «Tempo» - Giorgia Meloni interviene alle celebrazioni per gli 80 anni del«Tempo», a Roma: dalla manovra alle dimissioni di Spano, dai migranti in Albania allo scontro con i giudici, ecco le sue parole ... (corriere.it)