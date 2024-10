Mattarella “Approccio condiviso per restituire stabilità e pace” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “L’attuale momento storico pone in evidenza, inoltre, una rinnovata comparsa di situazioni di conflittualità internazionale. La consapevolezza delle minacce per ciascuna società nazionale, rappresentate dall’esistenza di focolai di crisi in diverse aree del Pianeta, richiede la necessità di un Approccio ben valutato e condiviso. La comunità internazionale è chiamata a farsi carico di queste emergenze per restituire stabilità e pace ai popoli colpiti. Questo interpella anche le forze che voi rappresentate”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione dell’Associazione Internazionale delle Gendarmerie e Forze di Polizia a statuto militare (Fiep). sat/gtr (Fonte video: Quirinale) Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Mattarella “Approccio condiviso per restituire stabilità e pace” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “L’attuale momento storico pone in evidenza, inoltre, una rinnovata comparsa di situazioni di conflittualità internazionale. La consapevolezza delle minacce per ciascuna società nazionale, rappresentate dall’esistenza di focolai di crisi in diverse aree del Pianeta, richiede la necessità di unben valutato e. La comunità internazionale è chiamata a farsi carico di queste emergenze perai popoli colpiti. Questo interpella anche le forze che voi rappresentate”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio, ricevendo al Quirinale una delegazione dell’Associazione Internazionale delle Gendarmerie e Forze di Polizia a statuto militare (Fiep). sat/gtr (Fonte video: Quirinale) Unlimited News - Notizie dal mondo

