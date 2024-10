Thesocialpost.it - Manovra, Mattarella firma il testo ma il centrodestra è gia diviso. Forza Italia: “Non siamo felicissimi”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo lada parte del presidente della Repubblica, Sergio, laè arrivata a Montecitorio dove è iniziato, in ritardo rispetto alla tabella di marcia del governo, il lungo iter parlamentare che porterà all’approvazione delda 144 articoli anche in Senato prima di Natale. L’obiettivo della maggioranza è non arrivare a discutere la legge di bilancio troppo a ridosso della fine dell’anno. Anche perché le prime polemiche all’interno delsono già esplose.Leggi anche: Avellino, notte di violenza in carcere: detenuto mutilato e agenti sequestrati In particolare, è già partito l’assalto di Lega ead alcune parti del. Una situazione che rischia di creare non poco scompiglio, con Giorgia Meloni che si sente sotto attacco da parte dei suoi stessi alleati.