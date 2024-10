Liberoquotidiano.it - "La verità? Meno immigrati arrivano...": il leghista Romeo smonta gli ipocriti di sinistra | Video

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il tema dell'immigrazione torna, di prepotenza, al centro del dibattito politico. Le ragioni sono molteplici, in primis il caso dei centri di trattenimento in Albania e lo scontro, durissimo, tra governo e quella parte di magistratura che sta provando ad opporsi in ogni modo all'intesa tra Giorgia Meloni ed Edi Rama, il tutto in barba al fatto che simili intese stiano prendendo piede in sempre più Paesi europei. Dunque, il caso di cronaca dello scorso weekend, quanto accaduto a Verona, dove un poliziotto ha sparato e ucciso un immigrato che, dopo aver dato in escandescenze, lo aveva aggredito con un coltello in mano. Una brutta storia di cronaca che, inevitabilmente, ha assunto sfumature politiche. Insomma, immigrazione al centro.