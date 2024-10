Ilgiorno.it - La Scala rende omaggio a Puccini, “genio precursore”. Dagli archivi della Ricordi un tuffo nel Novecento del compositore toscano

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano, 24 ottobre 2024 – Giacomoha interrogato la sua epoca e, più di altri compositori italiani, ha saputo guardare al mondo intero con le sue trasformazioni, le nuove tecnologie, i nuovi mezzi. A cento anni dalla sua morte l’o Storicoe Bertelsmann portano allala mostra “Opera Meets New Media.and the Rise of the Modern Entertainment Industry”: un’esposizione multimediale per scoprire e analizzare l’impatto sconvolgente che i nuovi media dell’epoca - musica registrata e film - ebbero sull’industria dell’intrattenimento, sulla cultura e sulla società. Inaugurata a Berlino lo scorso aprile, la mostra approda a Milano, al Museo Teatrale allafino al 12 gennaio 2025, ed è stata realizzata con il contributo del Comitato promotore delle Celebrazioniane.