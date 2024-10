Il Cda di Banco Bpm torna a Novara (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il consiglio di amministrazione di Banco Bpm torna a riunirsi a Novara, presso la sede storica di Palazzo Bellini, sotto la presidenza di Massimo Tononi e con la partecipazione dell'amministratore delegato Giuseppe Castagna e del vicepresidente Maurizio Comoli.Al termine della mattinata Novaratoday.it - Il Cda di Banco Bpm torna a Novara Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il consiglio di amministrazione diBpma riunirsi a, presso la sede storica di Palazzo Bellini, sotto la presidenza di Massimo Tononi e con la partecipazione dell'amministratore delegato Giuseppe Castagna e del vicepresidente Maurizio Comoli.Al termine della mattinata

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Frascati – Il semaforo di via Tuscolana torna in consiglio. La rotatoria? Nel 2025 sarà affidato incarico per il progetto - A Frascati - eh già - è ancora il semaforo di via Tuscolana a tenere banco nell'aula consiliare di Palazzo Marconi. Nel corso del consiglio comunale di ... (castellinotizie.it)

L’omicidio del marmista di Cattolica Eraclea, al via il processo-bis: saranno sentiti due carabinieri - Si tratta dell’ennesimo capitolo giudiziario di una vicenda che ha sconvolto la piccola comunità dell’agrigentino ... (grandangoloagrigento.it)

Banco Alimentare, anche in Toscana torna la Colletta alimentare - Torna sabato 16 novembre, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alime ... (toscanaoggi.it)