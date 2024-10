Finalmente l'Amendola: il Foggia ritrova il suo campo di allenamento (Di mercoledì 23 ottobre 2024) A due mesi esatti dall'annuncio con il quale il club annunciò l'ultimazione delle pratiche propedeutiche all'utilizzo del campo, il Foggia ha Finalmente il suo terreno di gioco dove allenarsi a tempo pieno. La squadra di Capuano, infatti, nella giornata di oggi si è allenata per la prima volta Foggiatoday.it - Finalmente l'Amendola: il Foggia ritrova il suo campo di allenamento Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) A due mesi esatti dall'annuncio con il quale il club annunciò l'ultimazione delle pratiche propedeutiche all'utilizzo del, ilhail suo terreno di gioco dove allenarsi a tempo pieno. La squadra di Capuano, infatti, nella giornata di oggi si è allenata per la prima volta

