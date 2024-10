Lanazione.it - Estra, arrivano le scuse di Rowan: "Sarò in panchina come dirigente"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Svelato l’arcano di quanto accaduto domenica durante la partita tra Pistoia e Venezia. Il presidente Ron"travolto dall’entusiasmo" ha voluto "aiutare la squadra traducendo in inglese i concetti espressi da Valerio". Già il problema – secondo la versione del presidente – è la mancanza di padronanza della lingua inglese da parte di Valerio eè corso in suo aiuto. "Sono dispiaciuto e rammaricato per l’accaduto. Non era assolutamente mia intenzione infrangere nessun tipo di norma – afferma il presidente del Pistoia Basket, Ron, in una nota che cerca di chiudere il caso –. Il nostro capo allenatore la scorsa domenica è stato assente a causa di una indisposizione e l’assistente Giuseppe Valerio, che ne ha preso il posto, non ha una perfetta padronanza della lingua inglese.