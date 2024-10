Ilgiorno.it - Danni da maltempo e continui cantieri: si riasfaltano le strade

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tra i lavori per l’interramento della fibra, le fognature, e gli altri impianti del sottosuolo, sono numerose ledella città che oltre a pagare idelle condizioni meteo si sono trasformate con il tempo in veri e propri patchwork su diversi livelli e con enormi buche da evitare: per provare a risolvere almeno in parte questi problemi, questa settimana sono partiti diversistradali che coinvolgono alcune delle direttrici messe peggio. Primo, per lunghezza del tratto stradale coinvolto, è l’intervento in via XXIX Maggio, che interessa la direttrice da Piazza Monumento a via Montebello ed è di gran lunga l’intervento che richiederà un maggior tempo per il completamento.