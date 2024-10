Certificazione parità di genere: Asl Toscana ai vertici in Italia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Certificazione parità di genere: Asl Toscana ai vertici in Italia. Certificazione parità di genere, Toscana Sud Est e Aou pisana, con entrambi i presidi di Santa Chiara e Cisanello, sono la prima azienda sanitaria e la prima azienda ospedaliera universitaria della Toscana ad ottenere la Certificazione per la parità di genere rilasciata da Kiwa Cermet Italia. Prime in Toscana dunque e tra le prime in Italia a giungere a questo prestigioso risultato. Sotto la lente di ingrandimento, con risultati ottimi e superiori alla media nazionale, sono finiti stipendio e prospettive di carriera, occasioni di formazione e conciliazione vita-lavoro, numero di donne dirigenti e direttrici ma anche i tantissimi congedi paternità richiesti. I risultati raggiunti saranno annualmente verificati, al fine del mantenimento della Certificazione. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)di: AslaiindiSud Est e Aou pisana, con entrambi i presidi di Santa Chiara e Cisanello, sono la prima azienda sanitaria e la prima azienda ospedaliera universitaria dellaad ottenere laper ladirilasciata da Kiwa Cermet. Prime indunque e tra le prime ina giungere a questo prestigioso risultato. Sotto la lente di ingrandimento, con risultati ottimi e superiori alla media nazionale, sono finiti stipendio e prospettive di carriera, occasioni di formazione e conciliazione vita-lavoro, numero di donne dirigenti e direttrici ma anche i tantissimi congedi paternità richiesti. I risultati raggiunti saranno annualmente verificati, al fine del mantenimento della

