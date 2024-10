Caso Albania, Meloni tira dritto dopo il decreto: «I rimpatri funzioneranno. Danno erariale? Da quelli del superbonus non prendo lezioni» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) «Avevo messo in conto che ci sarebbero stati degli ostacoli ma li supererà: il protocollo Italia-Albania funzionerà. Le accuse di Danno erariale? Da quelli dei banchi a rotelle e del superbonus anche no». tira dritto la premier Giorgia Meloni, intervistata da Tommaso Cerno per gli 80 anni de ll Tempo, dopo che il Tribunale di Roma ha bloccato il rimpatrio di 12 richiedenti asilo, costringendo le autorità italiane a farli rientrare rapidamente nel territorio nazionale. La premier respinge così al mittente le accuse di quella fetta di opposizione, Italia Viva e Movimento 5 stelle, che hanno presentato un esposto alla Corte dei Conti per valutare se ci sia stato o meno un Danno erariale da parte della premier. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 23 ottobre 2024) «Avevo messo in conto che ci sarebbero stati degli ostacoli ma li supererà: il protocollo Italia-funzionerà. Le accuse di? Dadei banchi a rotelle e delanche no».la premier Giorgia, intervistata da Tommaso Cerno per gli 80 anni de ll Tempo,che il Tribunale di Roma ha bloccato ilo di 12 richiedenti asilo, costringendo le autorità italiane a farli rientrare rapidamente nel territorio nazionale. La premier respinge così al mittente le accuse di quella fetta di opposizione, Italia Viva e Movimento 5 stelle, che hanno presentato un esposto alla Corte dei Conti per valutare se ci sia stato o meno unda parte della premier.

