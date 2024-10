Cartella esattoriale da oltre 32mila euro, fuori tempo massimo secondo il tribunale di Taranto che dà ragione alla contribuente Prescrizione (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La sezione lavoro del tribunale di Taranto, giudice Lorenzo De Napoli, “ha emesso sentenza di condanna di Agenzia delle entrate e riscossione dichiarando nulla e non dovuta la somma di euro 32.118,17 a titolo di cartelle esattoriali” dice l’avvocato Guglielmo Boccia. Ha assistito una contribuente di San Marzano di San Giuseppe. “I crediti erano prescritti. Agenzia delle Entrate eccepiva la Prescrizione decennale a differenza di quella indicata dal difensore ovvero quinquennale come previsto in materia di rapporti obbligatori, condannando la stassa agenzia al pagamento delle spese processuali.” L'articolo Cartella esattoriale da oltre 32mila euro, fuori tempo massimo secondo il tribunale di Taranto che dà ragione alla contribuente <small class="subtitle">Prescrizione</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Cartella esattoriale da oltre 32mila euro, fuori tempo massimo secondo il tribunale di Taranto che dà ragione alla contribuente Prescrizione Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La sezione lavoro deldi, giudice Lorenzo De Napoli, “ha emesso sentenza di condanna di Agenzia delle entrate e riscossione dichiarando nulla e non dovuta la somma di32.118,17 a titolo di cartelle esattoriali” dice l’avvocato Guglielmo Boccia. Ha assistito unadi San Marzano di San Giuseppe. “I crediti erano prescritti. Agenzia delle Entrate eccepiva ladecennale a differenza di quella indicata dal difensore ovvero quinquennale come previsto in materia di rapporti obbligatori, condannando la stassa agenzia al pagamento delle spese processuali.” L'articolodaildiche dà proviene da Noi Notizie..

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Frode sui fondi Fsr da 350mila euro: tre indagati - I tre indagati, per gli inquirenti europei, avrebbero ricevuto dal fonto per lo sviluppo regionale (Fsr) 315mila euro come contributo a un investimento di 700mila euro, ma hanno utilizzato una società ... (napolitoday.it)

Deposito su cauzione, la direttiva Ue sul monouso lo impone. Ma per le lobby italiane del riciclo a tutti i costi è un vuoto a perdere - La direttiva Ue sul monouso lo impone. Ma per le lobby italiane del riciclo a tutti i costi non è vale la pena: chi ha ragione? (ilfattoquotidiano.it)

Avellino, inchiesta Dolce Vita. Appalti revocati: azienda fa ricorso in tribunale - In attesa di capire se l'inchiesta “Dolce Vita” confluirà o meno in un processo penale, gli effetti collaterali continuano a farsi sentire su Palazzo di ... (ilmattino.it)