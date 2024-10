Oasport.it - ATP Basilea, Rublev avanti veloce su Tabilo, continuano i momenti positivi di Wawrinka e Goffin

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il torneo diprosegue nel suo cammino. Abbiamo i primi due giocatori che sono ai quarti di finale; il più rilevante è Andrey, che lotta furiosamente per un set con Alejandroper poi riuscire ad avere la meglio sul cileno, che evapora nella seconda frazione. L’altro tra i migliori otto è David: continua il momento magico del belga, che in una partita da cuori forti recupera Ugo Humbert annullandogli tre palle match e rientrando a pieno titolo tra i migliori 50 al mondo, titolo giusto per la qualità del gioco che sta esprimendo. E a proposito di giocatori nell’autunno della propria carriera: continua il gran momento di Stan, che ha battuto anche Adrian Mannarino al debutto dando seguito alle buone prestazioni di Stoccolma dove è arrivato in semifinale; il match con il transalpino è pieno di ribaltamenti di fronte.