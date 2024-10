Ardea, escalation di crimini: il partito Real Democratico chiede più sicurezza ad Ardea (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ardea, 23 ottobre 2024 – Ardea, 22 ottobre 2024 – La Federazione di Roma Città Metropolitana del partito Real Democratico ha denunciato l’ennesimo episodio di criminalità sul territorio di Ardea. Negli ultimi giorni, si è verificata una rapina a mano armata in un supermercato sulla via Laurentina, l’ultima di una serie di eventi che stanno preoccupando sempre di più i cittadini del Litorale rutulo. Crescita della criminalità ad Ardea Gli episodi di criminalità nel comune di Ardea stanno aumentando, passando dai furti a distributori di benzina ai danneggiamenti e furti di auto in sosta lungo il Lungomare, episodi particolarmente frequenti durante il periodo estivo. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 –, 22 ottobre 2024 – La Federazione di Roma Città Metropolitana delha denunciato l’ennesimo episodio di criminalità sul territorio di. Negli ultimi giorni, si è verificata una rapina a mano armata in un supermercato sulla via Laurentina, l’ultima di una serie di eventi che stanno preoccupando sempre di più i cittadini del Litorale rutulo. Crescita della criminalità adGli episodi di criminalità nel comune distanno aumentando, passando dai furti a distributori di benzina ai danneggiamenti e furti di auto in sosta lungo il Lungomare, episodi particolarmente frequenti durante il periodo estivo.

