Undici mesi per il furto di due prosciutti (Di martedì 22 ottobre 2024) Gli agenti della Squadra Volante lo hanno trovato all'interno del supermercato Gran Mercato di via Pio XI a Sagnino, ieri mattina alle 6.30, con una quantità di merce rubata e preparata in scatoloni che stava per asportare, dopo aver forzato una delle porte di sicurezza. È stato così arrestato per furto aggravato in flagranza di reato, Michael Benfante, 34 anni milanese ma di fatto senza fissa dimora, finito a processo per direttissimo ieri mattina dove ha patteggiato 11 mesi di reclusione. Oltre a due prosciutti crudi interi, per un valore stimato in circa 900 euro, l'uomo aveva anche iniziato a scardinare le casse automatiche alla ricerca di contanti. Pa.Pi.

