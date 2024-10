Tennis: Torneo Tokyo. Cocciaretto subito fuori (Di martedì 22 ottobre 2024) Una sconfitta all'esordio per la 23enne di Fermo, battuta da Kessler Tokyo (GIAPPONE) - Elisabetta Cocciaretto è stata sconfitta all'esordio al "Toray Pan Pacific Open", WTA 500 dotato di un montepremi di 922.573 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'Ariake Coliseum (con un Central Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Tokyo. Cocciaretto subito fuori Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Una sconfitta all'esordio per la 23enne di Fermo, battuta da Kessler(GIAPPONE) - Elisabettaè stata sconfitta all'esordio al "Toray Pan Pacific Open", WTA 500 dotato di un montepremi di 922.573 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'Ariake Coliseum (con un Central

WTA Tokyo 2024 - Elisabetta Cocciaretto cede all’esordio in due set a McCartney Kessler - Nella seconda partita l’azzurra si prende subito un break di vantaggio, concretizzando la quarta opportunità, portandosi poi sul 2-0. WTA Guangzhou 2024, Lucia Bronzetti annichilisce Elina Avanesyan ed approda agli ottavi Le statistiche sottolineano il predominio della nordamericana, che vince nel complesso 77 punti contro i 61 dell’azzurra, facendo la differenza soprattutto con la prima di ... (Oasport.it)

Wta Tokyo 2024 - Cocciaretto eliminata al primo turno : vince Kessler 6-3 6-3 - . Esce subito di scena Elisabetta Cocciaretto nel Wta 500 di Tokyo 2024: nella sfida del primo turno, infatti, vince McCartney Kessler per 6-3 6-3. IL TABELLONE MONTEPREMI COPERTURA TV The post Wta Tokyo 2024, Cocciaretto eliminata al primo turno: vince Kessler 6-3 6-3 appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Cocciaretto-Kessler oggi in tv : orario - canale e diretta streaming Wta Tokyo 2024 - Un torneo assolutamente alla portaata del talento di Elisabetta, che purtroppo però non è riuscita in questo 2024 a trovare molta continuità anche dal punto di vista fisico. In alternativa, anche Sportface. L’obiettivo in questi ultimi tornei potrebbe essere quello di chiudere l’anno tra le prime 50, ma serve qualche buon risultato. (Sportface.it)