Tennis Doppio pareggio per il Giotto Alberti e Baldoni trovano due successi individuali

Un Doppio pareggio per il Tennis Giotto in serie A2. Il terzo turno ha visto la prima squadra maschile del circolo aretino vivere un incontro in totale equilibrio sui campi casalinghi con il Tc Vomero di Napoli terminato 3-3, mentre la prima squadra femminile è stata protagonista di una rimonta in casa del Tc Lumezzane che è valsa il 2-2 finale. L'incontro con il Tc Vomero della formazione maschile capitanata da Alessandro Caneschi è stato caratterizzato da una costante altalena di emozione per l'alternarsi di successi tra Tennisti aretini e napoletani.

