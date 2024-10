Svelata una nuova mappa per Valorant (Di martedì 22 ottobre 2024) Riot Games e Valorant hanno svelato Glitch, la nuova mappa disponibile nel Deathmatch a squadre a partire dal 23 ottobre 2024. Con i suoi due temi visivi, Glitch inserisce gli agenti di Valorant in un’arena simulata di Maxbot “corrotta”, in cui un lato della mappa porta i giocatori in una versione “abbandonata” di Sunset, mentre l’altro lato propone un’esperienza “invernale” su Haven. Inoltre, l’Episodio 9 Atto III include una nuova linea di modelli: Portarovina. Tra le armi della collezione Portarovina vi sono Sheriff, Phantom, Judge, Odin e una nuova arma da mischia: l’ascia da battaglia. Il nuovo pass battaglia di questo Episodio comprenderà oggetti come il Vandal Coppia motrice, il Phantom Nanospaccatura e l’accessorio arma Crocchetta serena. Nerdpool.it - Svelata una nuova mappa per Valorant Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Riot Games ehanno svelato Glitch, ladisponibile nel Deathmatch a squadre a partire dal 23 ottobre 2024. Con i suoi due temi visivi, Glitch inserisce gli agenti diin un’arena simulata di Maxbot “corrotta”, in cui un lato dellaporta i giocatori in una versione “abbandonata” di Sunset, mentre l’altro lato propone un’esperienza “invernale” su Haven. Inoltre, l’Episodio 9 Atto III include unalinea di modelli: Portarovina. Tra le armi della collezione Portarovina vi sono Sheriff, Phantom, Judge, Odin e unaarma da mischia: l’ascia da battaglia. Il nuovo pass battaglia di questo Episodio comprenderà oggetti come il Vandal Coppia motrice, il Phantom Nanospaccatura e l’accessorio arma Crocchetta serena.

