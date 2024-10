Sicurezza su via Sebastiano Catania, Anastasi sollecita soluzioni immediate (Di martedì 22 ottobre 2024) “La via Sebastiano Catania è un’arteria traffica e pericolosa su cui è necessario intervenire prima possibile. Sono state numerose le segnalazioni dei cittadini giunte alla presidenza del consiglio dopo il terribile incidente dei giorni scorsi che è costato la vita ad una persona. Dopo qualche Cataniatoday.it - Sicurezza su via Sebastiano Catania, Anastasi sollecita soluzioni immediate Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “La viaè un’arteria traffica e pericolosa su cui è necessario intervenire prima possibile. Sono state numerose le segnalazioni dei cittadini giunte alla presidenza del consiglio dopo il terribile incidente dei giorni scorsi che è costato la vita ad una persona. Dopo qualche

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Via Sebastiano Catania - travolto e ucciso da un'auto mentre attraversa la strada - Un uomo è morto dopo essere stato investito, in serata,in via Sebastiano Catania. Secondo le prime testimonianze, il pedone stava attraversando la strada quando è stato investito da un’auto. L’automobilista si è fermato per prestare soccorso. Sul luogo dell’incidente sono intervenute due... (Cataniatoday.it)