Serie D Buona anche la seconda per la Volley Arno Montevarchi

Volley Arno - buona anche la seconda. Vince 3-1 e convince contro lo Sporting Gau Arbia - Volley Arno, è buona anche la seconda. Le ragazze di coach Andrea Morucci espugnano il difficile campo di Arbia battendo per 3-1 lo Sporting Gau in una trasferta combattuta ma interpreta al meglio dalla giovane squadra montevarchina, capace per gran parte della gara di amministrare il risultato... (Arezzonotizie.it)

Beatrice Luzzi accusa Cesara Buonamici (ma anche Signorini) e lei sbotta : “ma che dici?” - Beatrice Luzzi contro Cesara Buonamici e Alfonso Signorini. Mi hanno chiesto ‘stasera cosa vuoi annunciare?’. Quindi non potendo andare a Trieste a salutarla, mi sono permessa di farlo in tv. . Perché in televisione quanti di noi hanno salutato i propri cari? Mia suocera in particolare quella sera stava lasciando la coscienza e infatti il mio ex marito è partito per andare a Trieste a darle ... (361magazine.com)

Beatrice Luzzi accusa Cesara Buonamici (ma anche Signorini) e lei sbotta : “ma che dici?” - Le accuse dell’opinionista del Grande Fratello a Verissimo Litigi scoppiettanti in diretta ma non solo l Grande Fratello. Sì, vi siete fatti delle grossissime risate“. Così Beatrice è tornata sulla battuta del piumone e sul saluto alla suocera in fin di vita. Così è stato quella notte e dopo pochi giorni se n’è andata. (361magazine.com)