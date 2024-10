Scafati, la scuola sostiene Gragnano per i “Luoghi del Cuore Fai”: Santocchio (FdI) contesta la decisione (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPolemiche a Scafati in merito alla recente circolare diffusa dalla dirigente dell’Istituto comprensivo “Carolina Senatore”, che ha invitato le famiglie degli alunni a sostenere con il proprio voto la candidatura della Valle dei Mulini di Gragnano nell’ambito del progetto Fai “I Luoghi del Cuore”. La scelta ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini, in particolare per la mancata promozione dei siti storici locali di Scafati, che partecipano anch’essi all’iniziativa. Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Scafati, ha espresso forti critiche nei confronti della decisione della dirigente scolastica, sottolineando l’importanza di valorizzare il patrimonio culturale locale. Anteprima24.it - Scafati, la scuola sostiene Gragnano per i “Luoghi del Cuore Fai”: Santocchio (FdI) contesta la decisione Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPolemiche ain merito alla recente circolare diffusa dalla dirigente dell’Istituto comprensivo “Carolina Senatore”, che ha invitato le famiglie degli alunni a sostenere con il proprio voto la candidatura della Valle dei Mulini dinell’ambito del progetto Fai “Idel”. La scelta ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini, in particolare per la mancata promozione dei siti storici locali di, che partecipano anch’essi all’iniziativa. Mario, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a, ha espresso forti critiche nei confronti delladella dirigente scolastica, sottolineando l’importanza di valorizzare il patrimonio culturale locale.

