San Siro, Scaroni svela: «Positività! Inter e Milan, superato un problema!» (Di martedì 22 ottobre 2024) Questa mattina si è tenuto un importante incontro, alla presenza di Inter e Milan, con oggetto San Siro. Sui risvolti del meeting si pronuncia il presidente rossonero Paolo Scaroni, che svela le novità. INCONTRO POSITIVO – Inter e Milan sono ancora alla ricerca di una soluzione per il nuovo stadio di proprietà. Paolo Scaroni, nel pre partita di Milan Club Brugge, coglie l’occasione per parlarne: «Quello di stamattina è stato un incontro che è andato molto bene. Avevamo sia il Sindaco di Milano che il Ministro della Cultura e quello dello Sport. Quindi un incontro di livello in cui abbiamo superato quel problema che ci si poneva da mesi sulla conservazione del secondo anello di San Siro. Quindi possiamo costruire un nuovo stadio nella zona di San Siro conservando, nell’edificio che verrà innalzato al posto dell’attuale, il secondo anello o parte di esso. Inter-news.it - San Siro, Scaroni svela: «Positività! Inter e Milan, superato un problema!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Questa mattina si è tenuto un importante incontro, alla presenza di, con oggetto San. Sui risvolti del meeting si pronuncia il presidente rossonero Paolo, chele novità. INCONTRO POSITIVO –sono ancora alla ricerca di una soluzione per il nuovo stadio di proprietà. Paolo, nel pre partita diClub Brugge, coglie l’occasione per parlarne: «Quello di stamattina è stato un incontro che è andato molto bene. Avevamo sia il Sindaco dio che il Ministro della Cultura e quello dello Sport. Quindi un incontro di livello in cui abbiamoquelche ci si poneva da mesi sulla conservazione del secondo anello di San. Quindi possiamo costruire un nuovo stadio nella zona di Sanconservando, nell’edificio che verrà innalzato al posto dell’attuale, il secondo anello o parte di esso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

San Siro - Di Canio : “A Milano costruiscono grattacieli ma non si riesce ad avere due stadi per Milan e Inter” - A Milano, Milano ribadisco, costruiamo i grattacieli però poi non si riesce ad avere due stadi diversi per Inter e Milan”. The post San Siro, Di Canio: “A Milano costruiscono grattacieli ma non si riesce ad avere due stadi per Milan e Inter” appeared first on SportFace. E’ questo il pensiero di Paolo Di Canio, direttamente dagli studi di Sky Sport, in merito alla concreta possibilità che possa ... (Sportface.it)

Stadio Milano : progetto San Siro interessante - ma San Donato resta - Queste le idee, secondo quanto riporta LaPresse, emerse dall’incontro tra i vertici del Milan e dell’Inter con il ministro della Cultura Giuli, il ministro dello Sport Abodi e il sindaco Sala, a proposito della possibilità di realizzare un nuovo stadio condiviso nell’area dell’attuale di San Siro. “L’Italia ha bisogno di nuove strutture. (Sportface.it)

Vertice tra Inter - Milan - Comune e ministri : i club vogliono il nuovo stadio nell’area di San Siro. Abodi : “Un punto di svolta” - Così, la nota del Comune di Milano spiega quanto proposto da nerazzurri e rossoneri. Ancora non è chiaro che cosa si intenda dire però: abbattere il terzo anello? Utilizzare il campo per le partite delle seconde squadre? Sono ancora tanti i punti interrogativi. Il sindaco Beppe Sala aveva ottenuto all’epoca una riduzione delle volumetrie entro i limiti previsti dal Piano di governo del territorio ... (Ilfattoquotidiano.it)