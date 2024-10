San Gallo-Fiorentina (Conference League, 24-10-2024 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 22 ottobre 2024) L’esordio della Fiorentina in Conference League è stato vincente ma anche in antitesi con la tendenza statistica che aveva caratterizzato le due precedenti stagioni sotto la guida di Italiano. I viola all’esordio hanno battuto i New Saints tirando 28 volte in porta ma segnando solo due reti e superando il muro dei gallesi solo nella InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - San Gallo-Fiorentina (Conference League, 24-10-2024 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di martedì 22 ottobre 2024) L’esordio dellainè stato vincente ma anche in antitesi con la tendenza statistica che aveva caratterizzato le due precedenti stagioni sotto la guida di Italiano. I viola all’esordio hanno battuto i New Saints tirando 28 volte in porta ma segnando solo due reti e superando il muro dei gallesi solo nella InfoBetting: Scommesse Sportive e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fiorentina - l’arbitro della sfida contro il San Gallo : il comunicato della UEFA per il match di Conference League - L’arbitro sarà l’israeliano Yigal Frid assistito […]. La UEFA ha reso nota la squadra arbitrale che dirigerà il match di Conference League tra Fiorentina e San Gallo La Fiorentina andrà in trasferta giovedì per sfidare il San Gallo, gara valevole per la seconda giornata di Conference League. La UEFA ha diramato la squadra arbitrale che dirigerà l’incontro. (Calcionews24.com)

Probabili formazioni San Gallo-Fiorentina - Conference League 2024/2025 - San Gallo-Fiorentina, probabili formazioni SAN GALLO (4-3-1-2): Ati; Faber, Diaby, Vallci, Okoroji; Gortler, Quintillà, Witzig; Toma; Guebbels, Akolo. La squadra svizzera, dal suo canto, vuole provare a riscattare la pesantissima sconfitta subita all’esordio con il Cercle Brugge. Ballottaggi: Comuzzo 55% – Martinez Quarta 45% Indisponibili: Mandragora, Pongracic, Gudmundsson, Kean (in ... (Sportface.it)

Fiorentina - Mandragora operato al menisco dopo l'infortunio in Conference - Costretto a uscire nei minuti finali del primo tempo di del match di Conference League tra Fiorentina e The New Saints, subito dopo aver colpito l'incrocio dei pali con un tiro di destro, Rolando Mandragora ha riportato un infortunio al menisco del ginocchio sinistro per cui è già stato operato... (Firenzetoday.it)