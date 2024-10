Quanta Romagna c'è nella storia Usa? Lo raccontano Eraldo Baldini e Alberto Pagani (Di martedì 22 ottobre 2024) Nell’ambito del 51° ciclo di Incontri del Centro Relazioni Culturali di Ravenna, venerdì 25 ottobre alle 18, nella sala D’Attorre di via Ponte Marino, 2, si terrà la presentazione del libro “Transatlantica (Romagna & America): vicende, personaggi, luoghi della lunga relazione tra Romagna e Ravennatoday.it - Quanta Romagna c'è nella storia Usa? Lo raccontano Eraldo Baldini e Alberto Pagani Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nell’ambito del 51° ciclo di Incontri del Centro Relazioni Culturali di Ravenna, venerdì 25 ottobre alle 18,sala D’Attorre di via Ponte Marino, 2, si terrà la presentazione del libro “Transatlantica (& America): vicende, personaggi, luoghi della lunga relazione tra

Emergenza maltempo in Emilia-Romagna : evacuazioni precauzionali a Bagnacavallo e Molinella - Le autorità competenti stanno seguendo con attenzione l’evoluzione del fenomeno, aggiornando costantemente i bollettini e informando la cittadinanza delle misure in atto e dei comportamenti da adottare. Le aree interessate sono Traversara, Borghetto e la zona di via Muraglione a Boncellino. Gli residenti delle aree sensibili sono stati invitati a lasciare le proprie abitazioni, mentre le ... (Gaeta.it)

Elezioni Emilia Romagna - Andrea Babbi si candida nella lista di de Pascale - Il suo nome sarà “tra quelli più autorevoli della mia lista”, dice il candidato di centrosinistra Michele de Pascale, che ha voluto essere in piazza Maggiore con Babbi per tirare la volata al candidato e alla sua lista “Civici, con De Pascale presidente”. “In questa lista voglio coinvolgere le migliori esperienze e capacità”, dice de Pascale, “perché vogliamo portare più gente possibile alle ... (Ilrestodelcarlino.it)

Lo storico ristorante nella lista delle 50 migliori trattorie italiane - è l'unica presenza della Romagna - Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, autorevoli curatori della classifica “50topitaly”, hanno inserito La Sangiovesa tra i più importanti locali italiani della tradizione accanto a mostri sacri come Il Mirasole di San Giovanni in Persiceto (primo in classifica), tanto per fare un... (Riminitoday.it)