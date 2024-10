Puliamo il mondo, passeggiata ecologica cittadina (Di martedì 22 ottobre 2024) Si è svolta qualche giorno fa a Crispano la manifestazione “Puliamo il mondo - passeggiata ecologica cittadina”. La manifestazione, all’insegna del divertimento, inclusione ed ecologia è stata organizzata dall’istituto comprensivo Quasimodo, fortemente voluta dalla DS Gilberta Materazzo. Un fiume Napolitoday.it - Puliamo il mondo, passeggiata ecologica cittadina Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Si è svolta qualche giorno fa a Crispano la manifestazione “il”. La manifestazione, all’insegna del divertimento, inclusione ed ecologia è stata organizzata dall’istituto comprensivo Quasimodo, fortemente voluta dalla DS Gilberta Materazzo. Un fiume

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Passeggiata in centro storico con il Greyhound Adopt Center per conoscere il mondo dei levrieri - Domenica 10 novembre appuntamento con una passeggiata di due ore nelle vie del centro di Modena, la Città dei Levrieri, organizzata dal Greyhound Adopt Center Italy. "Sarà un’occasione unica per stare in compagnia, per parlare dei levrieri rescued, per far conoscere la loro sorte nei Paesi di... (Modenatoday.it)

Passeggiata in bici per i ragazzi del Centro diurno di Vasto nell’ambito di “Puliamo il mondo” - Gli assessori alle Politiche sociali Anna Bosco e all’Ambiente Gabriele Barisano nella mattinata di oggi, 12 settembre, hanno portato un saluto ai ragazzi del Centro diurno comunale gestito dal consorzio Matrix con Valentina di Petta e altre operatrici e operatori insieme alle famiglie che hanno. (Chietitoday.it)