Lanazione.it - National Geographic: due monasteri toscani tra le 25 destinazioni 2025

(Di martedì 22 ottobre 2024) Firenze, 22 ottobre 2024 –inserisce i 200cenobitici italiani nella lista delle 25per il, indicandoli come mete turistiche in cui poter abbracciare e vivere veri e propri soggiorni all’insegna della serenità spirituale. Nello specifico, la rivista di fama mondiale cita il Santuario della Verna e l’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, entrambi in Toscana: il primo nel cuore del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi e la seconda ad Asciano, nel Senese. Il monastero francescano della Verna si trova nei boschi del Casentino ed è stato costruito nel XIII secolo, oggi è una tappa fondamentale per pellegrinaggi da tutto il mondo. Il santuario fu scelto da San Francesco come luogo dove stabilirsi dopo che il conte Orlando Cattani donò il monte della Verna al Santo. Nello stesso luogo, San Francesco nel 1224 ha ricevuto le stimmate.