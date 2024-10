Maxi intreccio Milan: addio ai rossoneri con assist a Juve e Inter (Di martedì 22 ottobre 2024) Da un rossonero all’altro. Dalla Spagna rilanciano il profilo di un difensore del Milan in ottica Bayer Leverkusen: le ultime sull’intreccio Non è stata finora una stagione particolarmente semplice per il Milan dal punto di vista difensivo. Nove le reti incassate in otto giornate di Serie A e qualche sbavatura di troppo soprattutto nelle prime uscite. Fonseca (LaPresse) – calciomercato.itFonseca è stato quindi chiamato a ritrovare equilibrio in una retroguardia che anche dal punto di vista dei singoli ha avuto svariati problemi. Da un Theo Hernandez sotto ritmo alle incertezze dei centrali con una manciata di difensori ad alternarsi a caccia della miscela giusta. Nel cleansheet contro l’Udinese si è rivisto anche Malick Thiaw che aveva raccolto minuti solamente nella prima uscita di campionato ad agosto prima di incappare in problemi fisici ed esclusioni. Calciomercato.it - Maxi intreccio Milan: addio ai rossoneri con assist a Juve e Inter Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Da un rossonero all’altro. Dalla Spagna rilanciano il profilo di un difensore delin ottica Bayer Leverkusen: le ultime sull’Non è stata finora una stagione particolarmente semplice per ildal punto di vista difensivo. Nove le reti incassate in otto giornate di Serie A e qualche sbavatura di troppo soprattutto nelle prime uscite. Fonseca (LaPresse) – calciomercato.itFonseca è stato quindi chiamato a ritrovare equilibrio in una retroguardia che anche dal punto di vista dei singoli ha avuto svariati problemi. Da un Theo Hernandez sotto ritmo alle incertezze dei centrali con una manciata di difensori ad alternarsi a caccia della miscela giusta. Nel cleansheet contro l’Udinese si è rivisto anche Malick Thiaw che aveva raccolto minuti solamente nella prima uscita di campionato ad agosto prima di incappare in problemi fisici ed esclusioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milano - lite degenera e scoppia una maxi-rissa : 8 poliziotti feriti - 6 persone arrestate - L’ultima follia si è consumata a Milano, in via Fiori Chiari nella zona di Brera, dove come riporta Milano Today si è scatenata una maxi-rissa tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre verso l’1:30. Su di loro pende l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In manette sono finite 6 persone, tutte italiane e con un’età compresa tra i 27 e i 40 anni, residenti nel milanese e nel lodigiano. (Dayitalianews.com)

Calciomercato Milan - Maxim De Cuyper osservato speciale a San Siro. Il piano di Furlani - Corsa, forza nelle gambe e grandi qualità di passaggio, sono queste le caratteristiche più importanti del difensore classe 2000, che Giorgio Furlani osserverà con grande attenzione a San Siro. Il Milan potrebbe, poi, sfruttare gli ottimi rapporti con il Club Bruges, visto l’acquisto di De Ketelaere nel 2022, per ben 35 milioni di euro. (Dailymilan.it)

Maxi-rissa in pieno centro a Milano : otto poliziotti feriti - sei persone arrestate - I feriti sono stati trasportati in ospedale con prognosi che variano dai 5 ai 12 giorni. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato otto uomini intenti ad aggredire due giovani, che sono stati messi in salvo all’interno di un bar. La serata si è conclusa con sei persone arrestate, tutte italiane e di età compresa tra i 27 e i 40 anni residenti tra il Milanese e il Lodigiano, accusate di ... (Ilfattoquotidiano.it)