Maternità Surrogata, la ministra Roccella vuole i medici-delatori. Magi: «Sembra la Ddr» (Di martedì 22 ottobre 2024) «I medici sono tenuti a denunciare i casi sospetti». Eugenia Roccella, ministra della Famiglia, chiede ai medici una sorta di delazione, e cioè di segnalare i possibili casi di gestazione

Maternità surrogata - presidente Ordini dei Medici replica a ministra Roccella : “Abbiamo il dovere di curare - non di denunciare” - . "Il medico - ha affermato Anelli - ha il dovere di curare, non di segnalare casi alla magistratura. Il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, ha replicato duramente alla ministra Eugenia Roccella, la quale aveva affermato che il curante deve segnalare alla Procura i casi di maternità surrogata. (Firenzepost.it)

Gpa reato universale - per la ministra Roccella anche i medici devono denunciare. La replica : «Il nostro dovere è curare» - Quindi il medico non deve, è vero, ostacolare la giustizia ma non deve, soprattutto, porre in essere atti che mettano a rischio la relazione di cura, limitando la tutela della salute dei cittadini». «Il medico ha il dovere di curare», ha puntualizzato, «dovere che gli deriva dalla Legge, in primis la Costituzione, e dal Codice deontologico, è confermato dalla Giurisprudenza e prevale su ogni ... (Open.online)

La ministra Roccella : «Medici devono denunciare maternità surrogata». La replica : «No - il nostro dovere è curare» - La Premier accusa: “Brogli, c’entra Putin” Intervenendo a Tagadà su La7, Roccella ha dichiarato: ‘Un pubblico ufficiale, incluso il medico, ha l’obbligo di segnalare i casi sospetti riguardanti la violazione della legge sulla maternità surrogata alla Procura. Successivamente, seguiranno le dovute valutazioni’. (Thesocialpost.it)