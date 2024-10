Tvzap.it - Lutto nel cinema, la famosa attrice ci lascia a 68 anni

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il mondo delcolpito da un triste. L’è morta lunedì all’età di 68. Stando a come riportano i vari siti, l’sarebbe morta a causa di una malattia polmonare. Ad annunciare la sua scomparsa sarebbe stata la figlia. “Si è unita alle stelle e vorrei che fosse ricordata con grazie perchè era un’aggraziata“, avrebbe detto. (Continua) Leggi anche: Scopre di avere un tumore a 27: i sintomi da non ignorare Leggi anche: Scozia, vincono 160 milioni alla lotteria: come hanno speso tutti quei soldinel mondo del: l’è morta a 68Mondo delinper la morte dell’. Si è spenta all’età di 68a causa di una malattia polmonare, come appreso dall’AFP. Ad annunciare la sua triste scomparsa sarebbe stata la figlia. La morte dell’ha provocato un profondo dolore.