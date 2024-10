Ilfattoquotidiano.it - Liguria, tensione e contestazioni alla sfida tra i candidati. Orlando: “Basta malaffare”. E Bucci promette: “Faccio il sindaco della Regione”

(Di martedì 22 ottobre 2024) Licenziati da un giorno all’altro, o meglio, invitati a scegliere tra disoccupazione e trasferimento in altre regioni. Per questo motivo, una trentina di dipendenti del “Moody”, locale chiuso nell’ambito di una più generale desertificazione degli esercizi commerciali nel centro di Genova, ha fatto un’irruzione pacifica prima dell’inizio dell’incontro trapresidente di, organizzato questa mattina dal Secolo XIX a Palazzo Ducale. “Chiediamo aidi dimostrare concretamente il loro impegno per la tutela dei posti di lavoro, non degli imprenditori amici”, si sfogano i lavoratori con chiaro riferimento allo schieramento di centrodestra, considerando che proprio il Moody è stato luogo di comizi e incontri elettorali durante l’epoca Toti.