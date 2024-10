Lanazione.it - Il Machiavelli perde pezzi. Dal soffitto giù l’intonaco

(Di martedì 22 ottobre 2024) "Se il pezzo di intonaco fosse venuto giù durante le lezioni, qualcuno si sarebbe fatto male". Sono arrabbiati e preoccupati gli studenti del liceo-Capponi, che per domani l’altro annunciano uno sciopero. "Invece di far lezione, andremo a chiedere spiegazioni alla Città metropolitana", promettono i ragazzi, che a dir loro si sono presi un discreto spavento a posteriori. Ma cos’è successo? "Nella notte tra il 17 e il 18 ottobre è franata al suolo una porzione di intonaco - racconta Francesco, esponente del collettivo k1 -. È accaduto in un corridoio al secondo piano della sede di via Santo Spirito. Siamo preoccupati perchè è ormai evidente che quel plesso abbia dei problemi. Per questo motivo chiediamo a Palazzo Medici Riccardi un preciso piano di messa in sicurezza dell’edificio. Non possiamo rischiare che qualcuno finisca all’ospedale".