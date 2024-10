Highlights Musetti-Sonego, Atp Vienna 2024 (VIDEO) (Di martedì 22 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights di Musetti-Sonego, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Vienna 2024 (cemento indoor). Partita a senso unico nella capitale austriaca, con Musetti che si aggiudica il derby dominando il connazionale e compagno di Coppa Davis. Finisce 6-3 6-2 in favore del carrarino, che conquista un posto negli ottavi di finale contro Gael Monfils. E’ il terzo italiano ad accedere al secondo turno dopo Berrettini e Cobolli. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Highlights Musetti-Sonego  Highlights Musetti-Sonego, Atp Vienna 2024 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ilcon glidi, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di(cemento indoor). Partita a senso unico nella capitale austriaca, conche si aggiudica il derby dominando il connazionale e compagno di Coppa Davis. Finisce 6-3 6-2 in favore del carrarino, che conquista un posto negli ottavi di finale contro Gael Monfils. E’ il terzo italiano ad accedere al secondo turno dopo Berrettini e Cobolli. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI, Atp) SportFace.

