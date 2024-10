Highlights e gol Real Madrid-Borussia Dortmund 5-2, Champions League 2024/2025 (VIDEO) (Di martedì 22 ottobre 2024) Il VIDEO con Highlights e gol di Real Madrid-Borussia Dortmund 5-2, match valido per la terza giornata della prima fase di Champions League 2024/2025. Non manca lo spettacolo al Bernabeu, nel remake della finale della scorsa edizione. I tedeschi segnano con Malen e Gittens nel primo tempo, ma nella ripresa i Blancos di Ancelotti reagiscono e in tre minuti trovano il pari grazie a Rudiger e Vinicius. Nei minuti finali il Real travolge gli avversari, con altri due gol di Vinicius che firma la sua personale tripletta. Champions League 2024/2025: RISULTATI E CLASSIFICHE Highlights e gol Real Madrid-Borussia Dortmund, Champions League 2024/2025 (VIDEO) Highlights e gol Real Madrid-Borussia Dortmund 5-2, Champions League 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ilcone gol di5-2, match valido per la terza giornata della prima fase di. Non manca lo spettacolo al Bernabeu, nel remake della finale della scorsa edizione. I tedeschi segnano con Malen e Gittens nel primo tempo, ma nella ripresa i Blancos di Ancelotti reagiscono e in tre minuti trovano il pari grazie a Rudiger e Vinicius. Nei minuti finali iltravolge gli avversari, con altri due gol di Vinicius che firma la sua personale tripletta.: RISULTATI E CLASSIFICHEe gole gol5-2,) SportFace.

