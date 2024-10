Agi.it - Femminicidio di Gravina, il marito di Maria Arcangela si suicida in carcere

(Di martedì 22 ottobre 2024) AGI - E' morto questa mattina neldi Bari il 65enne Giuseppe Lacarpia, probabilmente a causa di un gesto estremo. Non e' ancora noto cosa abbia usato per togliersi la vita, ma si sarebbe impiccato. L'uomo era in prigione perchĂ© accusato dell'omicidio premeditato della moglie, la 60enneTurturo, avvenuto nella notte di domenica 6 ottobre in strada vicinale dei Pigni ain Puglia (Ba).    Lacarpia, dopo 24 ore dalla sua detenzione, l'8 ottobre scorso, fu ricoverato al policlinico di Bari, perche' sarebbe caduto dal letto a castello a causa di un malore. L'uomo soffriva di demenza senile e Alzheimer ed era in cura da diversi anni, anche se e' stato ribadito dai figli che e' sempre stato "lucido e presente a se stesso". Â