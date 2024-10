Biccy.it - Enzo Paolo: “Mia moglie Carmen Russo è famosa in Spagna”, ma la nuova inquilina spagnola non sa chi sia

(Di martedì 22 ottobre 2024) Maica Benedicto ieri sera è entrata al Grande Fratello direttamente dal Gran Hermano spagnolo e nel presentarla ai concorrenti Alfonso Signorini l’ha tranquillizzata dicendole che in Casa molti concorrenti parlano la sua lingua come Iago Garcia, Javier Martinez, Yulia Bruschi edTurchi. E proprio quest’ultimo, durante una pausa pubblicitaria, l’ha avvicinata per presentarsi. Chiacchierando con lei,Turchi le ha raccontato di essere famoso in, di aver lavorato moltissimi anni con Raffaella Carrà, di aver inventato il Tuca Tuca e di essere sposato con. Lei è apparsa incuriosita ma è rimasta indifferente al nome della donna.se n’è accorto e così ha sottolineato: “Lei è molto, ha vinto Supervivientes“.