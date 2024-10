Economia circolare. Detenuti e robot insieme. Al lavoro per riciclare vecchi pc e televisioni (Di martedì 22 ottobre 2024) È un esempio virtuoso di Economia circolare, innovazione tecnologica e inclusione sociale. Ed è il primo impianto in Italia per il trattamento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Raee) che sfrutta l’intelligenza artificiale e la robotica collaborativa. Dietro le sbarre di un carcere, quello di Bollate, alle porte di Milano. È qui che ieri mattina il Gruppo A2A ha inaugurato la nuova linea robotica dell’impianto che si occupa del trattamento dei monitor di computer e televisioni, gestito dalla società LaboRaee, controllata da Amsa. Sviluppata in collaborazione con Hiro robotics consente di ridurre i tempi di trattamento da 10 a 3,5 minuti per monitor e di aumentare del 100% la produttività, migliorando la precisione nella separazione dei materiali. Ilgiorno.it - Economia circolare. Detenuti e robot insieme. Al lavoro per riciclare vecchi pc e televisioni Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 22 ottobre 2024) È un esempio virtuoso di, innovazione tecnologica e inclusione sociale. Ed è il primo impianto in Italia per il trattamento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Raee) che sfrutta l’intelligenza artificiale e laica collaborativa. Dietro le sbarre di un carcere, quello di Bollate, alle porte di Milano. È qui che ieri mattina il Gruppo A2A ha inaugurato la nuova lineaica dell’impianto che si occupa del trattamento dei monitor di computer e, gestito dalla società LaboRaee, controllata da Amsa. Sviluppata in collaborazione con Hiroics consente di ridurre i tempi di trattamento da 10 a 3,5 minuti per monitor e di aumentare del 100% la produttività, migliorando la precisione nella separazione dei materiali.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tg Green 17 ottobre – L’economia circolare salpa con un progetto per recuperare bottigliette - Ecco gli argomenti dell’edizione del Tg Green di questa settimana. L’economia circolare va in nave con un progetto per recuperare le bottigliette in Pet messo a punto grazie alla collaborazione tra Corepla, Guzzini e Costa Crociere, la misurazione della sostenibilità della filiera industriale degli imballaggi flessibili, e gli incendi che stanno piegando l’Amazzonia in questo 2024. (Lapresse.it)

Peraboni (Ieg) - l'economia circolare è in tutta l'industria - Lo ha detto l'ad di Italy Exhibition Group (Ieg), Corrado Peraboni, alla presentazione alla Camera di Ecomondo, la fiera dell'economia circolare, a Rimini dal 5 all'8 novembre. "I trend dell'economia circolare in Italia sono di una diffusione sempre più capillare nel settore industriale. Quest'anno sono attese 100mila presenza da oltre 100 paesi, di tutti i continenti. (Quotidiano.net)

Ecomondo - 1600 espositori all'expo dell'economia circolare - Saranno esposti anche sistemi di monitoraggio ambientale basati su intelligenza artificiale, Big Data e osservazione satellitare. Al progetto Africa Green Growth, in collaborazione con il Piano Mattei del governo, per promuovere la sostenibilità e lo sviluppo socioeconomico in Africa, hanno già aderito 108 delegati, provenienti da 8 paesi chiave quali Marocco, Tunisia, Egitto, Etiopia, Kenia, ... (Quotidiano.net)