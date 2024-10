Corsi di formazione per agenti immobiliari a Pescara: il via il 24 ottobre 2024 (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Pescara, la Confcommercio, tramite la sua società Cat Ascom Servizi, avvia un’importante opportunità di formazione professionale. Si tratta di Corsi riconosciuti dalla Regione Abruzzo progettati per fornire le competenze necessarie per diventare “agenti d’Affari in Mediazione“. Questo percorso formativo è particolarmente significativo poiché consente l’accesso all’esame per l’abilitazione all’attività di agente immobiliare, come previsto dalla Legge 3 febbraio 1989, N. 39 e dal D.M. 21 febbraio 1990, N. 300. Dettagli del corso e modalità di iscrizione Il nuovo corso per agenti immobiliari avrà inizio giovedì 24 ottobre 2024 e si svolgerà presso le aule della Confcommercio di Pescara, situata in Via Aldo Moro 1/3. La durata del corso sarà di 140 ore, con un programma altamente dettagliato e professionizzante. Gaeta.it - Corsi di formazione per agenti immobiliari a Pescara: il via il 24 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, la Confcommercio, tramite la sua società Cat Ascom Servizi, avvia un’importante opportunità diprofessionale. Si tratta diriconosciuti dalla Regione Abruzzo progettati per fornire le competenze necessarie per diventare “d’Affari in Mediazione“. Questo percorso formativo è particolarmente significativo poiché consente l’accesso all’esame per l’abilitazione all’attività di agente immobiliare, come previsto dalla Legge 3 febbraio 1989, N. 39 e dal D.M. 21 febbraio 1990, N. 300. Dettagli del corso e modalità di iscrizione Il nuovo corso peravrà inizio giovedì 24e si svolgerà presso le aule della Confcommercio di, situata in Via Aldo Moro 1/3. La durata del corso sarà di 140 ore, con un programma altamente dettagliato e professionizzante.

