Completamento dei lavori di restauro della fontana di piazza della Repubblica a Terracina

A Terracina, i lavori di manutenzione straordinaria della storica fontana di piazza della Repubblica stanno per giungere al termine. Questi interventi mirano a riportare alla luce una delle opere più rappresentative della città, che affonda le sue radici tra il XIX e il XX secolo. L'amministrazione comunale ha rivelato dettagli significativi sulla ristrutturazione, che include lavori di impermeabilizzazione e un nuovo sistema di illuminazione a LED. Dettagli dei lavori di ristrutturazione Secondo quanto comunicato dal Comune, la ditta incaricata ha eseguito un'accurata analisi strutturale della fontana, procedendo alla rimozione del fondo ammalorato e alla successiva riparazione.

