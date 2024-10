Aumento della migrazione interna: 189 mila persone costrette a fuggire per eventi climatici dal 2008 (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Negli ultimi anni, la questione della migrazione forzata legata ai cambiamenti climatici è diventata sempre più pressante. A partire dal 2008, un numero crescente di persone è stata costretta a lasciare le proprie abitazioni a causa di eventi estremi come alluvioni, terremoti, siccità, attività vulcanica e incendi. Secondo il report dell’IDMC , dal 2008 sono circa 189 mila le persone che hanno affrontato migrazioni interne, con un drammatico picco di 42 mila spostamenti solo nel 2023. Le statistiche allarmanti delle migrazioni forzate I dati statistici offrono uno spaccato inquietante sulla realtà delle migrazioni forzate legate ai disastri climatici. Focalizzandoci sul periodo dal 2008 al 2023, notiamo un trend preoccupante. Nel 2023, sono stati registrati 42 mila nuovi spostamenti interni, facendo di quest’anno uno dei più critici dal 2008. Gaeta.it - Aumento della migrazione interna: 189 mila persone costrette a fuggire per eventi climatici dal 2008 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Negli ultimi anni, la questioneforzata legata ai cambiamentiè diventata sempre più pressante. A partire dal, un numero crescente diè stata costretta a lasciare le proprie abitazioni a causa diestremi come alluvioni, terremoti, siccità, attività vulcanica e incendi. Secondo il report dell’IDMC , dalsono circa 189leche hanno affrontato migrazioni interne, con un drammatico picco di 42spostamenti solo nel 2023. Le statistiche allarmanti delle migrazioni forzate I dati statistici offrono uno spaccato inquietante sulla realtà delle migrazioni forzate legate ai disastri. Focalizzandoci sul periodo dalal 2023, notiamo un trend preoccupante. Nel 2023, sono stati registrati 42nuovi spostamenti interni, facendo di quest’anno uno dei più critici dal

