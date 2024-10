Cityrumors.it - Arriva l’ora solare: ecco quando andranno spostate le lancette

Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) A breve andrà cambiato di nuovorio, verrannonuovamente ledell’orologio:arriveràBye bye ora legale, èto il momento di salutarci e riaprire le porte o, meglio, spostare gli orologi in favore di quella. Alla fine del mese di ottobre, tra pochi giorni, dovremo tornare a muovere lespostandole indietro di un’ora. Dunque, mettete tutti la sveglia alle 3 di notte. Più precisamente della notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre.suonerà dovrete scendere dal letto, sistemare tutti gli orologi che avete in casa – non quelli dei cellulari perché si aggiornano da soli in automatico – e poi tornarvene comodi nel vostro giaciglio e riaddormentarvi con una buona notizia in testa: dormirete un’ora in più. Si torna al: tutti i dettagli (Pixabay) – Cityrumors.