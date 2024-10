Lettera43.it - Alluvioni, l’Emilia-Romagna ha chiesto lo stato d’emergenza nazionale e un primo stanziamento di 50 milioni

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Come preannunciato ieri, martedì la Regione Emilia-ha formalmente inviato la richiesta della deliberazione, da parte del governo, dellodi emergenzaper gli «eccezionali eventi metereologici» che hanno colpito il territorio nei giorni scorsi. Per dare avvio e copertura ai primi interventi urgenti, èunoiniziale di 50. La richiesta è indirizzata alla presidente del Consiglio, al ministero per la Protezione civile e al Capo dipartimento della Protezione civile.