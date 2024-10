Yulia Navalnaya, la sua candidatura alle presidenziali contro Putin (Di lunedì 21 ottobre 2024) La determinazione di Yulia Navalnaya di continuare la lotta per la libertà in Russia rappresenta una sfida significativa al regime attuale L'articolo Yulia Navalnaya, la sua candidatura alle presidenziali contro Putin proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Yulia Navalnaya, la sua candidatura alle presidenziali contro Putin Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La determinazione didi continuare la lotta per la libertà in Russia rappresenta una sfida significativa al regime attuale L'articolo, la suaproviene da Il Difforme.

Yulia Navalnaya si vuole candidare alle presidenziali in Russia : “Farò di tutto per far cadere il regime di Putin il prima possibile” - Navalnaya è stata inserita lo scorso luglio nella lista dei “terroristi ed estremisti” e sa di rischiare l’arresto se dovesse rientrare in Russia con Putin ancora al potere. Yulia Navalnaya, vedova del leader dell’opposizione russa Aleksei Navalny, ha dichiarato che intende candidarsi alle elezioni presidenziali in Russia una volta terminata l’era di Vladimir Putin. (Ilfattoquotidiano.it)

Yulia Navalnaya annuncia la sua candidatura alla presidenza della Russia : sfida a Vladimir Putin - Durante il suo periodo di convalescenza, ha iniziato a scrivere le sue memorie, un atto di coraggio e determinazione che riflette la sua volontà di non arrendersi mai. Dopo essere stato trasferito in Germania per ricevere cure mediche, Navalny ha continuato a lottare contro il regime di Putin. Con questa mossa, Yulia intende continuare la lotta per la democrazia nel suo paese, un obiettivo che ... (Gaeta.it)

Yulia Navalnaya vuole candidarsi alle elezioni presidenziali in Russia dopo l’era Putin - Per anni Navalnaya ha preferito non assumere ruoli politici, nonostante le pressioni provenienti dagli oppositori del regime Putin, ma dopo la morte del marito ha iniziato a esporsi sempre di più. Lo ha detto in un’intervista alla Bbc dove ha parlato anche di Patriot, il libro di memorie che suo marito stava scrivendo prima della sua morte e che verrà pubblicato martedì. (Lettera43.it)