Verso Napoli-Lecce, Conte sostituirà un azzurro: la decisione è presa! (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Napoli continua a stupire l'intera Serie A. Intanto, però, Antonio Conte studia una possibile novità di formazione. Sono settimane caldissime in casa Napoli visto l'ottimo momento di forma degli azzurri. Diciannove punti in sette partite giocate, questo è il bilancio della squadra capitanata da Antonio Conte. Sebbene siano state presenti non poche difficoltà, i ragazzi hanno saputo reagire alla grande regalando tantissime emozioni ai propri tifosi. Nel match contro l'Empoli non si è vista una prestazione eccellente, ma l'episodio del rigore è stato necessario per trionfare al Castellani. Ciò, ovviamente, incide sulla classifica in modo netto visto l'attuale vantaggio di due punti sull'Inter e tre sulla Juventus. Come già ampiamente analizzato nelle ultime settimane, Antonio Conte vanta una formazione molto importante.

