Ventenne denuncia di essere stata violentata a Milano: un identificato (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Procura di Milano ha avviato un'indagine su una presunta violenza sessuale denunciata da una giovane Ventenne, che ha riferito di essere stata abusata da un coetaneo dopo una serata trascorsa in una discoteca nei pressi di corso Como, una zona nota per la movida milanese. Il sospettato, anch'egli Ventenne e originario del Mali, è stato identificato e presto verrà iscritto nel registro degli indagati per essere interrogato nell'ambito dell'inchiesta, coordinata dalla pm Cristiana Roveda e dal dipartimento guidato dal procuratore aggiunto Letizia Mannella.Leggi anche: Accoltellato ragazzo di 15 anni, era al cinema con gli amici: "Lo volevano uccidere" La giovane vittima ha raccontato agli agenti della Polizia di aver trascorso la serata in compagnia dell'amico e di aver accettato un passaggio in auto verso casa, dove sarebbero poi avvenuti gli abusi.

