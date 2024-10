Ue, 'le misure italiane siano conformi al diritto europeo' (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Siamo a conoscenza della sentenza in Italia e siamo in contatto con le autorità italiane: al momento non c'è una lista europea sui Paesi terzi sicuri, gli Stati membri hanno liste nazionali, ma è previsto che ci lavoreremo". Lo ha detto una portavoce della Commissione Ue soffermandosi sul caso Albania. Tornando al Protocollo Roma-Tirana la portavoce ha spiegato che "ad essere applicato è il diritto nazionale ma anche standard legati alla protezione internazionale che sono forniti dal diritto Ue. Abbiamo anche detto che tutte queste misure devono essere pienamente conformi con il diritto comunitario e non devono indebolirlo". Quotidiano.net - Ue, 'le misure italiane siano conformi al diritto europeo' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Siamo a conoscenza della sentenza in Italia e siamo in contatto con le autorità: al momento non c'è una lista europea sui Paesi terzi sicuri, gli Stati membri hanno liste nazionali, ma è previsto che ci lavoreremo". Lo ha detto una portavoce della Commissione Ue soffermandosi sul caso Albania. Tornando al Protocollo Roma-Tirana la portavoce ha spiegato che "ad essere applicato è ilnazionale ma anche standard legati alla protezione internazionale che sono forniti dalUe. Abbiamo anche detto che tutte questedevono essere pienamentecon ilcomunitario e non devono indebolirlo".

