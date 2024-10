Velvetmag.it - Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel corso della notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024, l’Italia tornerà ufficialmente al. Sposteremo ledegli orologidi. Questo segnerà la fine dellegale, che era in vigore dallo scorso marzo. E comporterà il ritorno a giornate con meno luce diurna. Una condizione che durerà fino alla prossima primavera. Perché si cambia? Il cambiamento dallegale alserve a sfruttare al meglio le ore di luce naturale durante la giornata, riducendo così il consumo energetico. Questo sistema va avanti in molti Paesi da decenni, sebbene oggi sia oggetto di dibattiti e discussioni sull’effettiva necessità e sui suoi effetti a lungo termine.legale, che ci ha accompagnato per tutta la stagione primaverile ed estiva, consentiva di ‘guadagnare’di luce serale, permettendo di ridurre l’uso dell’illuminazione artificiale.