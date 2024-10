Punta una pistola contro un gruppo di minorenni ed esplode dei colpi in aria (Di lunedì 21 ottobre 2024) Minaccia grave, esplosione pericolosa, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione illegale di munizioni e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono le accuse ipotizzate nei confronti di un 18enne di Norma. che nella notte divenerdì 18 ottobre ha esploso alcuni di pistola in Latinatoday.it - Punta una pistola contro un gruppo di minorenni ed esplode dei colpi in aria Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Minaccia grave, esplosione pericolosa, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione illegale di munizioni e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono le accuse ipotizzate nei confronti di un 18enne di Norma. che nella notte divenerdì 18 ottobre ha esploso alcuni diin

