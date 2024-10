Quotidiano.net - Nuove generazioni. Proposte dal basso

(Di lunedì 21 ottobre 2024) UN PASSO IN AVANTI verso la previdenza del futuro: lo scorso 15 ottobre si è tenuto l’evento ’Think & Inspire’ di Previverso, l’iniziativa di Arca Fondi e Talents in Motion finalizzata a elaborare idee eper rendere la previdenza complementare non solo un motore per lo sviluppo del Paese, ma anche uno strumento strategico di attrazione e fidelizzazione per le imprese ed un elemento fondamentale per il benessere delle. Ledelineate dal team di esperti, direttori del personale, imprenditori e sindacalisti che hanno partecipato all’evento, si sono incentrate su interventi volti a migliorare e rimodulare le logiche della contribuzione aziendale, rendendo le soluzioni previdenziali più semplici e fruibili.