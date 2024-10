Nell'istituto Aterno-Manthonè si inaugura il nuovo indirizzo per geometri al corso serale (Di lunedì 21 ottobre 2024) inaugurazione del nuovo indirizzo per geometri al corso serale dell'istituto Aterno-Manthonè di Pescara.L'appuntamento è previsto alle ore 17 di lunedì 21 ottobre Nell'aula magna della scuola.Il corso serale dell'istituto tecnico statale Aterno-Manthonè di Pescara organizza l'inaugurazione Ilpescara.it - Nell'istituto Aterno-Manthonè si inaugura il nuovo indirizzo per geometri al corso serale Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)zione delperaldell'di Pescara.L'appuntamento è previsto alle ore 17 di lunedì 21 ottobre'aula magna della scuola.Ildell'tecnico stataledi Pescara organizza l'zione

