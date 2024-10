Napoli Capolista: Successo Controverso Contro l’Empoli (Di lunedì 21 ottobre 2024) Napoli-Empoli: Una Vittoria di Misura Il Napoli continua a dominare il campionato di Serie A, mantenendo la leadership dopo aver superato l’Empoli con un sofferto 1-0. La rete decisiva è stata siglata da Khvicha Kvaratskhelia, che ha trasformato un rigore fondamentale per la squadra partenopea. Nonostante la vittoria, il match ha messo in luce alcune difficoltà, specialmente in attacco, dove Romelu Lukaku ha deluso le aspettative. La Performance di Romelu Lukaku nella partita Napoli-Empoli Romelu Lukaku, arrivato al Napoli con grandi speranze, ha vissuto una giornata da dimenticare Contro i toscani. I quotidiani sportivi italiani sono stati unanimi nel bocciare la sua prestazione. La Gazzetta dello Sport gli ha assegnato un deludente voto di 4,5, definendolo “molto male, nulla di utile”. Terzotemponapoli.com - Napoli Capolista: Successo Controverso Contro l’Empoli Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 21 ottobre 2024)-Empoli: Una Vittoria di Misura Ilcontinua a dominare il campionato di Serie A, mantenendo la leadership dopo aver superatocon un sofferto 1-0. La rete decisiva è stata siglata da Khvicha Kvaratskhelia, che ha trasformato un rigore fondamentale per la squadra partenopea. Nonostante la vittoria, il match ha messo in luce alcune difficoltà, specialmente in attacco, dove Romelu Lukaku ha deluso le aspettative. La Performance di Romelu Lukaku nella partita-Empoli Romelu Lukaku, arrivato alcon grandi speranze, ha vissuto una giornata da dimenticarei toscani. I quotidiani sportivi italiani sono stati unanimi nel bocciare la sua prestazione. La Gazzetta dello Sport gli ha assegnato un deludente voto di 4,5, definendolo “molto male, nulla di utile”.

Carmine Esposito Analisi dell’Empoli e del Napoli : Speranze e Sfide per la Stagione - La convocazione di Politano Perché, secondo lei, Spalletti non lo convoca? Sono convinto che Spalletti non lo convochi esclusivamente per questioni tattiche. . Non ci sarebbero altri motivi, visto che Luciano lo conosce molto bene. Al di là dei nuovi innesti, si tratta di una squadra solida che necessitava solo di essere rivitalizzata, e i giocatori dovevano ritrovare la voglia di giocare ... (Terzotemponapoli.com)

Il Napoli batte l’Empoli : Il commento di Tony Damascelli sull’episodio chiave - Questo episodio sottolinea il rigore disciplinare e l’intransigenza del tecnico, che non tollera prestazioni al di sotto delle aspettative. L’esempio più emblematico di questa strategia è la sostituzione di Romelu Lukaku, uno dei giocatori preferiti del tecnico. Damascelli esprime un certo scetticismo nei confronti del sistema arbitrale, sostenendo che ormai le decisioni dei giudici di gara sono ... (Terzotemponapoli.com)

L’Empoli fa il pieno di rimpianti. Per un’ora domata la capolista. Ma la prestazione non basta. Il Napoli passa con un ’rigorino’ - Al 35’, imbeccato da Anjorin, Colombo non è invece riuscito a centrare lo specchio della porta contrastato da Spinazzola. Tanto più che si tratterà di uno scontro diretto. Ma al di là di questo errore di un recuperato Viti dopo i problemi alla schiena, all’Empoli è mancata più che altro la forza di concretizzare almeno una delle occasioni create nel primo tempo. (Sport.quotidiano.net)